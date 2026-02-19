Реклама

13:14, 19 февраля 2026Силовые структуры

Сторонник неонацистской идеологии в российском регионе поплатился за увлечения

В Калининградской области сторонник неонацизма получил 15 лет колонии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Калининградской области сторонник неонацизма получил 15 лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), 205.1 («Финансирование терроризма»), 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2023 года по 2024 год 21-летний Сергей Игумнов, разделяя цели и взгляды неонацистской идеологии, принимал активное участие в деятельности террористической организации. Он также создал канал в одном из мессенджеров, в котором призывал собирать средства на финансирование терроризма.

Подсудимый занимался вербовкой новых участников в организацию и перечислял денежные средства для финансирования, используя криптовалютный счет.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что российский студент и охранник устроили теракт на железной дороге.

