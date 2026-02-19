Реклама

Украине предрекли летние проблемы с электроэнергией

Кудрицкий: Украина может столкнуться с тяжелой ситуацией со светом даже летом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Рабочие трудятся на тепловой электростанции, поврежденной в результате ракетных ударов

Рабочие трудятся на тепловой электростанции, поврежденной в результате ракетных ударов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина при продолжении ударов может столкнуться с тяжелой ситуацией в энергетике даже летом. Об этом заявил экс-глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает «Страна.ua».

«У нас могут быть достаточно неприятные отключения во время периода летней жары. После того как закончится паводок и, соответственно, уменьшится водность Днепра и Днестра, — уменьшится производство электроэнергии на гидроэлектростанциях», — рассказал Кудрицкий.

По его словам, при продолжении интенсивных ударов по объектам энергетики в этот период у Украины могут возникнуть серьезные проблемы с электроэнергией.

В ноябре прошлого года издание Politico со ссылкой на эксперта по внешней политике, консультировавшего правительство республики, заявило, что президент Украины Владимир Зеленский нашел «козла отпущения» в лице Владимира Кудрицкого.

