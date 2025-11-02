Бывший СССР
04:33, 2 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский нашел «козла отпущения»

Politico: Экс-глава «Укрэнерго» Кудрицкий стал для Зеленского «козлом отпущения»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский нашел «козла отпущения» в лице бывшего главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на эксперта по внешней политике, консультировавшего правительство республики.

По его словам, украинским властям необходимо найти виновного в условиях проблем с электроснабжением. Как отметил собеседник издания, некоторые районы страны рискуют остаться без электричества до конца весны.

«В киевских квартирах уже 10 градусов тепла, и город вполне может столкнуться с длительными отключениями электроэнергии. Люди уже возмущены этим, поэтому администрации Зеленского нужны козлы отпущения», — пояснил он.

Ранее Кудрицкий раскритиковал украинских чиновников за ситуацию с энергетикой в стране. Кроме того, он заявил, что офис Зеленского хочет поставить энергетическую систему страны под свой контроль. По его мнению, подобный подход может привести к коллапсу энергосистемы.

