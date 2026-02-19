Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:00, 19 февраля 2026Россия

В Госдуме потребовали защитить семьи участников СВО от тарологов

Депутат Свищев потребовал защитить семьи участников СВО от тарологов
Майя Назарова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alfonso Soler / Shutterstock / Fotodom

Паблики тарологов, которые наживаются на горе семей участников специальной военной операции (СВО), должны быть лишены регистрации. С таким требованием о защите интересов родственников бойцов выступил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, передает РИА Новости.

Парламентарий призвал провести проверку подобных сообществ. По его информации, так называемые ясновидящие проводят консультации для женщин, разыскивающих пропавших мужей, сыновей и братьев на фронте. Многие такие паблики при этом имеют регистрацию в Роскомнадзоре как СМИ, поделился Свищев.

«Направляю запрос в Роскомнадзор с требованием провести проверку и, если факты подтвердятся, отозвать регистрацию СМИ у таких сообществ. Нельзя прикрываться статусом медиа, чтобы безнаказанно грабить семьи героев», — подчеркнул депутат.

До этого «Лента.ру» проводила исследование, как гадалки и тарологи следят за ходом СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности переговоров в Женеве

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Захарова сравнила конфискацию дипсобственности России с недоступностью ранчо Эпштейна

    Европу призвали «держать рот на замке» по вопросу ядерного оружия

    Разброс цен на огурцы в России оказался колоссальным

    Около 140 рейсов было отменено и задержано в аэропортах Москвы из-за снегопада

    В Госдуме потребовали защитить семьи участников СВО от тарологов

    Зеленский заподозрил США в попытке сместить его

    Украина бросила против российских войск «картонный» танк на колесах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok