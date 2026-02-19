Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:23, 19 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме указали на попытки поссорить Россию с США

Депутат Журова: Россию пытаются настроить против США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Появляющаяся в СМИ информация со ссылкой на источники о том, что ЦРУ США было осведомлено о планах подрыва «Северных потоков» призвана настроить Москву против Вашингтона в период активных переговоров по Украине, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Сейчас очень много вбросов. Информированность ЦРУ о подготовке диверсии вполне может иметь место — наверняка и наши специалисты об этом думали. Но именно сейчас, когда идут такие активные переговоры, их противникам важно увести их в сторону, помешать попыткам выстраивания нормальных отношений между Россией и США», — сказала депутат.

Сообщения о причастности ЦРУ к диверсии, как предположила Журова, должны вывести Россию из себя и помешать налаживанию диалога, в том числе, по украинскому треку.

«В любом случае, исполнитель не ЦРУ. И не на территории США произошла эта диверсия — тут ведь вопрос еще и в том, кто ее допустил. Исполнитель давно известен. То, что происходит — попытка перекидывания ответственности», — считает политик.

Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что ЦРУ было осведомлено на ранней стадии о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным издания, весной 2022 года сотрудники ЦРУ и украинские специалисты по диверсиям встретились в Киеве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность одобрившего подрыв «Северных потоков» без ведома Зеленского

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Из-под завалов после обрушения крыши на автозаводе достали несколько человек

    Москвичка распылила перцовый баллончик в случайно задевшего ее пассажира метро

    Влияние хода СВО на отношения Запада со странами СНГ объяснили фразой «изоляция России»

    Матвиенко жестко высказалась о нефтяной блокаде Кубы

    Минюст США начал проверку сведений об убийствах на ранчо Эпштейна

    Названы ключевые преимущества высокоточного «Краснополя-М2»

    Катя Лель выпустит фит с иностранным артистом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok