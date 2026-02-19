Реклама

Россия
08:46, 19 февраля 2026Россия

В Крыму отреагировали на заявление правнучки Хрущева о полуострове

Константинов заявил, что правнучка Хрущева некомпетентна в политике
Майя Назарова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов отметил, что правнучка советского руководителя Никиты Хрущева Нина Хрущева некомпетентна в вопросах политики. Таким образом он отреагировал на ее заявление о полуострове, передает РИА Новости.

Константинов уверен, что правнучка Хрущева не тот человек, который полностью погружен в исторические процессы. Ее фамилия еще ничего не означает, указал глава крымского правительства.

Он подчеркнул, что Украина во времена Хрущева была дотационной республикой, поэтому ни о какой экономической привязке или мотиве для передачи в ее состав Крыма не могло быть и речи. Это было исключительно политическое решение, подчеркнул Константинов.

До этого историк Александр Форманчук счел слова правнучки Хрущева о Крыме инсинуацией.

Нина Хрущева в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в России иноагентом) сказала, что передача Крыма была своего рода «менеджерским ходом» ее прадеда. «Это был еще больший повод привязать Украину к России. Когда Крым становится украинским, значит, и Украина становится больше русской», — указала она.

