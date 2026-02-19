Реклама

Экономика
12:06, 19 февраля 2026

В России заметно выросло производство одного вида алкоголя

«Ъ»: Производство алкогольных коктейлей в России выросло на 11,53 % в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

По итогам прошлого года суммарные объемы производства алкогольных коктейлей в России увеличилось на 11,53 процента в сравнении с показателем за 2024-й. О заметном росте выпуска этого вида спиртного сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

За 12 месяцев производство алкококтейлей в стране достигло примерно 2,56 миллиона декалитров (дал). Положительную динамику эксперты зафиксировали после кризисного 2024 года, когда выпуск этого вида спиртного просел на фоне четырехкратного повышения акцизов (до 141 рубля за литр).

В настоящее время спрос на алкогольные коктейли в России растет быстрее, чем на ром и джин, отметил глава гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Впрочем, оценивать реальные объемы производства этой категории спиртного все еще сложно из-за «широкой гаммой стандартов», которыми пользуются отраслевые компании.

Рост спроса на спиртные коктейли характерен не только для России, эта тенденция получила развитие во всем мире, отмечает Московский. Вкусовые напитки сейчас пользуют большой популярностью, пояснил он. В условиях снижения спроса на водку и коньяк отечественные компании, скорее всего, продолжат наращивать объемы выпуска коктейлей в среднесрочной перспективе, резюмировал президент отраслевой гильдии.

В 2025 году выпуск этилового спирта в России просел примерно на десять процентов. В качестве основных причин подобной динамики эксперты назвали падение продаж водки, а также сформированные еще годом ранее большие складские запасы. В обозримом будущем на ситуацию продолжат оказывать давление повышенные акцизы. На этом фоне проблемы с производством этилового спирта на внутреннем рынке с большой долей вероятности сохранятся, полагают эксперты.

