В российском регионе родственникам павших на СВО бойцов втрое сократили выплаты

В Кемеровской области родственникам павших на СВО бойцов втрое сократили выплаты

В Кемеровской области родственникам павших на специальной военной операции (СВО) бойцов втрое сократили выплаты. Об этом стало известно порталу Ngs42.ru.

Как выяснило издание, сумма единовременной выплаты семьям не выживших военных не менялась в российском регионе с 2022 года и составляла три миллиона рублей. Однако теперь близкие бойцов будут получать в три раза меньше — один миллион рублей.

При этом порядок предоставления выплат не поменялся. Деньги может получить любой член семьи, кто подал заявление.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге участника СВО объявили неживым и лишили всех выплат и льгот.

Мужчина решил бороться за свои права и написал заявление в прокуратуру с просьбой организовать проверку. Удалось установить, что в июле 2025 года в одном из медицинских учреждений не выжил мужчина. При оформлении медицинской документации в историю болезни внесли паспортные данные другого человека, а именно — того участника СВО.