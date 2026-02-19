Реклама

16:03, 19 февраля 2026

Военный рассказал о подземных объектах ВСУ

Полковник Матвийчук: У ВСУ много подземных объектов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu via Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают достаточно широкой сетью заглубленных позиций, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что военные переоборудуют под свои нужды шахты.

«Мы воюем на Донбассе, где очень много шахт. И эти заглубленные объекты используются и как госпитали, и как склады, центры управления, — сказал Матвийчук. — Сейчас мы выходим на Краматорск, Славянск — там много мелких шахт, где небольшие залежи руды и угля, но есть и глубокие. Противник их активно переоборудует».

Военный объяснил, что расположение подобных объектов определяют по старым картам и по данным разведки.

«Во-первых, у нас остались технологические карты. Во-вторых, есть разведка, которая определяет, где есть радиоисточники, где скопления техники, людей, где постоянные движения сил противника», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее российские военные ударом трехтонной фугасной авиабомбы (ФАБ-3000) снесли до основания пункт временной дислокации 49-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Украинские бойцы заняли под казарму большое пятиэтажное здание.

