Бывший СССР
09:22, 15 февраля 2026Бывший СССР

Мощнейший удар ФАБ-3000 по пятиэтажной казарме ВСУ сняли на видео

ФАБ-3000 снесла до основания пятиэтажную казарму ВСУ, осталась одна стена
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Российские военные ударом трехтонной фугасной авиабомбы (ФАБ-3000) снесли до основания пункт временной дислокации 49-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Украинские бойцы заняли под казарму большое пятиэтажное здание. Российская авиация одним ударом уничтожила казарму — над домом выросло гигантское черно-красное облако огня и дыма.

Позднее БПЛА-разведчик, присланный для объективного контроля, зафиксировал результаты удара: от здания остались лишь стена с окнами и груда щебня.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

