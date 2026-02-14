Армия России ударила по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Минобороны России завило об ударе по базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Российская армия ударила по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, за прошедшие сутки поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 154-х районах.

Как уточнили в ведомстве, в атаке применялась авиация, дроны, ракеты и артиллерия.

Ранее Минобороны России отчиталось, что с 7 по 13 февраля по объектам Украины нанесен один массированный и шесть групповых ударов. Поражены объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, предприятия военной промышленности, военные аэродромы, склады, места хранения и производства дронов, а также временные базы вооруженных формирований.

В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.