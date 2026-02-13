Перечислены цели ответных ударов России по объектам Украины за неделю

Минобороны России отчиталось о шести групповых ударах по объектам Украины

За неделю с 7 по 13 февраля Российская армия нанесла один массированный и шесть групповых ударов по объектам Украины в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру. Пораженные цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как рассказали в ведомстве, российские войска успешно атаковали объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины, предприятия военной промышленности, военные аэродромы, склады военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, а также места дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Кроме того, за неделю Россия заняла четыре населенных пункта в зоне СВО: Чугуновку и Глушковку в Харьковской области, Зализничное — в Запорожской, а также Сидоровку — в Сумской области.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.