Водителям автобусов в российском регионе начали задерживать зарплаты

НГС24: Водители автобусов в Кузбассе пожаловались на задержки заработной платы

Сотрудники кузбасского государственного предприятия «Пассажиравтотранс» (ПАТП) пожаловались на задержки заработной платы в феврале и отсутствие объяснений от руководства. Об этом со ссылкой на пострадавших сообщает региональный портал НГС42.

Один из работников рассказал, что такая же ситуация наблюдалась в январе во всех филиалах организации, контролирующей в регионе междугородние пассажирские перевозки на автобусах. В текущем месяце деньги должны были перевести 15 февраля, но этого не произошло.

В министерстве транспорта Кемеровской области подтвердили проблему, объяснив отсутствие средств холодной погодой. По словам чиновников, вынужденный простой автопарка привел к значительному сокращению выручки предприятий, поэтому средств на выплаты денег водителям временно нет.

«Сокращение транспортной работы повлекло уменьшение бюджетного финансирования за перевезенных льготников, осуществляемое органами соцзащиты», — указал он, добавив, что задолженности у ведомства перед предприятием отсутствует. По его словам, ситуация взята под контроль. Сроков и путей решения проблемы представитель министерства не озвучил.

Учредителем ПАТП является региональный минтранс. В 2024 году предприятие показало выручку в размере 2,2 миллиарда рублей и чистый убыток в 398,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что на фоне кризиса в угольной отрасли в Кемеровской области зафиксирован наибольший дефицит бюджета среди всех российских регионов. В совокупности в 2025 году дефицит региональных бюджетов вырос в пять раз, до 1,538 триллиона рублей.