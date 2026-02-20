Бывшая девушка сына Кадышевой потребовала у него миллионы через суд

Бывшая сына Кадышевой Дарья потребовала у него через суд пять миллионов рублей

Бывшая девушка сына Надежды Кадышевой Дарья Рывкина, которая именует себя Де Батс, обратилась в суд с иском против него. Об этом сообщает Starhit.

Истец ранее состояла в отношениях с Григорием Костюком, который одалживал у нее деньги. Теперь Дарья через суд потребовала вернуть 4 686 230 рублей плюс пени долга по договору займа. Соответствующее заявление уже было зарегистрировано в Тверском районном суде Москвы.

«Пыталась решить вопрос мирно, но Костюки меня заблокировали. Только поездка в Оман обошлась в 30 тысяч. Он божился, что все компенсирует», — сообщила Де Батс.

Всего, по словам экс-партнерши Костюка, она одолжила ему около 20 миллионов рублей. Несколько раз он одалживал деньги якобы на «нужды театра» ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой.

В сентябре 2025 года сын певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк стал основным владельцем «Золотого кольца». По данным источника, он стал владельцем 70 процентов общества с ограниченной ответственностью.