Культура
20:52, 18 сентября 2025Культура

Сын Кадышевой стал основным владельцем «Золотого кольца»

«Звездач»: Сын Кадышевой получил 70 процентов ООО «Театр Золотое кольцо»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Сын певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк стал основным владельцем «Золотого кольца». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, он стал владельцем 70 процентов ООО «Театр Золотое кольцо», доля самой артистки составляет 30 процентов, а ее муж Александр Костюк является гендиректором компании. «До этого в равных долях фирма принадлежала супругам, но свою часть отец передал наследнику», — говорится в сообщении. Канал уточняет, что за 2024 год прибыль юрлица составила 2,7 миллиона рублей.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что популярность исполнительниц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой у молодежи обусловлена стремлением к искренней и настоящей музыке.

