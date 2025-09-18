Сын Кадышевой стал основным владельцем «Золотого кольца»

«Звездач»: Сын Кадышевой получил 70 процентов ООО «Театр Золотое кольцо»

Сын певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк стал основным владельцем «Золотого кольца». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, он стал владельцем 70 процентов ООО «Театр Золотое кольцо», доля самой артистки составляет 30 процентов, а ее муж Александр Костюк является гендиректором компании. «До этого в равных долях фирма принадлежала супругам, но свою часть отец передал наследнику», — говорится в сообщении. Канал уточняет, что за 2024 год прибыль юрлица составила 2,7 миллиона рублей.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что популярность исполнительниц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой у молодежи обусловлена стремлением к искренней и настоящей музыке.