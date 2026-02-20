Герой России рассказал о первом дне СВО и походе в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Герой России Цыдыпов рассказал о заходе на Украину 24 февраля 2022 года

Герой России Балдан Цыдыпов рассказал о первом дне специальной военной операции (СВО). С ним побеседовали журналисты MK.RU.

Военнослужащий признался, что начало спецоперации было волнующим для него. «Чувства, которые я испытывал, напоминали мгновения перед первым прыжком с парашютом — как шаг в неизвестность. Но я собрался, нельзя было допустить, чтобы волнение передалось подчиненным», — пояснил он.

Цыдыпов и его подчиненные заходили на Украину через Припять — украинский город в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. «Я своими глазами видел укрытый саркофагом четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, где в 1986 году прогремел взрыв», — сказал военнослужащий.

