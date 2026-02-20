Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 20 февраля 2026Россия

Герой России рассказал о первом дне СВО и походе в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Герой России Цыдыпов рассказал о заходе на Украину 24 февраля 2022 года
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Припять

Припять. Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Герой России Балдан Цыдыпов рассказал о первом дне специальной военной операции (СВО). С ним побеседовали журналисты MK.RU.

Военнослужащий признался, что начало спецоперации было волнующим для него. «Чувства, которые я испытывал, напоминали мгновения перед первым прыжком с парашютом — как шаг в неизвестность. Но я собрался, нельзя было допустить, чтобы волнение передалось подчиненным», — пояснил он.

Цыдыпов и его подчиненные заходили на Украину через Припять — украинский город в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. «Я своими глазами видел укрытый саркофагом четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, где в 1986 году прогремел взрыв», — сказал военнослужащий.

Ранее российский военный медик с позывным Флинт раскрыл лайфхак для выживания в зоне СВО. Во избежание наступления неблагоприятных последствий военный медик посоветовал вшивать в уставную форму пластиковые хомуты. Располагать такие хомуты, вероятно, нужно проксимально, следует из рассказа Флинта. В случае получения ранения хомут можно быстро затянуть, временно остановив таким образом кровопотерю, отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились слухи о тайной разработке властей Украины

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Раскрыты подробности жизни российской экс-чиновницы после инсценировки смерти

    В Венгрии пришли в ужас от нежелания ЕС давить на Украину

    Гипертоникам посоветовали включить в меню один напиток

    В Швеции захотели оповещать о воздушных ударах как на Украине

    Умер солист культовой группы Shortparis Николай Комягин. Что случилось с 39-летним артистом?

    В российском общежитии нашли мертвого студента

    Китайские туристы провалились под лед на Байкале и не выжили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok