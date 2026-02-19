Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:39, 19 февраля 2026Россия

Российский военный медик раскрыл лайфхак для выживания в зоне СВО

Медик СВО Флинт: Вшивание хомута в уставную форму помогает выжить при ранении
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский медик — боец специальной военной операции (СВО) с позывным Флинт — раскрыл лайфхак для выживания в бою. Об этом он рассказал журналистам RT.

По словам собеседника телеканала, в зимнее время бывает непросто наложить жгут или турникет из-за нескольких слоев одежды и защитной экипировки. «Вы представляете, сколько одежды на человеке? Плюс уставной бронежилет. То есть, если ранение в руку и надо на плечо жгут наложить, он до этого жгута зубами просто не дотянется», — пояснил Флинт.

Во избежание наступления неблагоприятных последствий военный медик посоветовал вшивать в уставную форму пластиковые хомуты. Располагать такие хомуты, вероятно, нужно проксимально, следует из рассказа Флинта. В случае получения ранения хомут можно быстро затянуть, временно остановив таким образом кровопотерю, отметил он.

Ранее другой боец СВО смог выжить под атакой украинских беспилотников благодаря правильному поведению во время боя. Он поспешно уходил от дронов, петляя по пути. Это помогло ему уклониться не только от беспилотников ВСУ, но и не попасть под огонь минометов. Возможно, солдату помогла и вера – боец признался, что общается с Богом перед каждым боевым выходом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил на ультиматумы Каи Каллас к России

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Российская актриса возмутилась требованием проходить пробы в кино

    Еврокомиссия потребовала от Украины признать ЛГБТ-браки ради вступления в ЕС

    Названы главные причины мужского бесплодия

    Москвичам назвали дату наступления оттепели

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Расчленившие соотечественника в Таиланде россияне назвали преступление случайностью

    Трамп признался в любви к молодым привлекательным женщинам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok