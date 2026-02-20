Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:51, 20 февраля 2026Экономика

Экономика США растеряла рост после возвращения Трампа

Экономика США в 2025 году выросла на минимальные с 2020 года 2,2 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Рост ВВП США в 2025 году по первой оценке составил 2,2 процента, что стало минимумом с пандемийного 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа Министерства торговли США.

Таким образом, все время президентства Джо Байдена американская экономика чувствовала себя лучше, чем в последний год первого срока Дональда Трампа и первый год второго срока. В 2021 году рост составил 6,2 процента, в 2022-м — 2,5 процента, в 2023-м — 2,9 процента, а в 2024-м — 2,8 процента.

Реальные темпы роста потребительских расходов в США в минувшем году упали до 2,7 процента после 2,9 процента в 2024 году и 2,6 процента в 2023-м. В дальнейшем оценка обоих параметров будет уточняться.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале прошлого года экономика США показала самый быстрый рост за два года — 4,3 процента в годовом выражении. Во втором квартале рост ВВП составил 3,8 процента. Слабый результат по итогам года обеспечили первый и четвертый кварталы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбитый над Украиной российский летчик рассказал об украинском плене

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Двух школьников нашли бездыханными в домике летнего лагеря

    Китай подобрал ненужную Индии российскую нефть

    В России резко упала стоимость ОСАГО

    Район Москвы вошел в пятерку мест на Земле с максимумом выпавших осадков

    Появились подробности об участии спецназовцев в заказных расправах

    Изжога оказалась причиной принимаемого за инфаркт симптома

    Названы природные средства для улучшения сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok