Экономика США растеряла рост после возвращения Трампа

Экономика США в 2025 году выросла на минимальные с 2020 года 2,2 процента

Рост ВВП США в 2025 году по первой оценке составил 2,2 процента, что стало минимумом с пандемийного 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа Министерства торговли США.

Таким образом, все время президентства Джо Байдена американская экономика чувствовала себя лучше, чем в последний год первого срока Дональда Трампа и первый год второго срока. В 2021 году рост составил 6,2 процента, в 2022-м — 2,5 процента, в 2023-м — 2,9 процента, а в 2024-м — 2,8 процента.

Реальные темпы роста потребительских расходов в США в минувшем году упали до 2,7 процента после 2,9 процента в 2024 году и 2,6 процента в 2023-м. В дальнейшем оценка обоих параметров будет уточняться.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале прошлого года экономика США показала самый быстрый рост за два года — 4,3 процента в годовом выражении. Во втором квартале рост ВВП составил 3,8 процента. Слабый результат по итогам года обеспечили первый и четвертый кварталы.