12:04, 20 февраля 2026Путешествия

Иностранный турист покорил одну из самых высоких гор в России

Турист из Швейцарии поднялся на гору Победа в Якутии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Van GuYn3mEr / Wikipedia

Турист из Швейцарии поднялся на одну из самых высоких гор в России — он покорил трехтысячник. Об этом сообщила Служба спасения Якутии.

19 февраля Мацей Збигнев доложил службе спасения, что взошел на Победу в Якутии, высота которой составляет 3003 метра. Спуск с горного массива занял у него четыре часа. Уточняется, что иностранный путешественник ранее уже поднимался на эту вершину.

По данным начальника Отдела профилактики Службы спасения Геннадия Алексеева, в 2025 году Збигнев прошел на лыжах от Анабарского до Оленекского района, маршрут был признан лучшим среди экстремальных Международной федерацией спортивного туризма. «Сейчас швейцарский турист находится в оленеводческом стаде Тачыгырас в Момском районе, оттуда он планирует добраться до Усть-Неры, затем — в Магадан», — добавил Алексеев.

Ранее туристка сломала руку во время прыжка с подъемника в Подмосковье и попала на видео. 22-летняя Светлана приехала на отдых с подругой. Они вместе застряли на фуникулере и просидели там около часа.

