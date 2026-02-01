Реклама

Туристка сломала руку во время прыжка с подъемника в Подмосковье и попала на видео

Туристка из Рязани сломала руку во время прыжка с подъемника в Подмосковье
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Туристка из Рязани сломала руку во время прыжка с остановившегося подъемника на горнолыжном курорте в Подмосковье и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 22-летняя Светлана приехала на отдых в Степаново с подругой. Они вместе застряли на подъемнике и просидели там около часа, пока не решили спрыгнуть. Одна из них благополучно приземлилась в снег, а Светлана сломала лучевую кость.

Инцидент произошел в деревне Степаново Дмитровского муниципального округа в горнолыжном парке. Подъемник резко остановился посреди 1100-метрового подъема в гору.

