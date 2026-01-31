В Подмосковье 50 человек два часа провисели на сломавшемся подъемнике

В деревне Степаново Дмитровского муниципального округа в горнолыжном парке остановился подъемник, на котором находилось 50 человек, сообщает Telegram-канал Mash.

Подъемник резко остановился посреди 1100-метрового подъема в гору в спортивном парке Степаново. Причина поломки — неисправность выхода троса из ролика подъемника. Спасатели эвакуировали людей с помощью лестницы.

Известно, что некоторые люди прыгали с застрявшего подъемника в Степаново прямо в снег, одна девушка сильно ударила коленями себе в лицо во время приземления.

В МЧС Подмосковья отчитались, что всех застрявших на подъемнике посетителей эвакуировали.

