20:50, 31 января 2026Россия

В Подмосковье 50 человек два часа провисели на сломавшемся подъемнике

В Дмитровском округе 50 человек застряли на подъемнике
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Mash

В деревне Степаново Дмитровского муниципального округа в горнолыжном парке остановился подъемник, на котором находилось 50 человек, сообщает Telegram-канал Mash.

Подъемник резко остановился посреди 1100-метрового подъема в гору в спортивном парке Степаново. Причина поломки — неисправность выхода троса из ролика подъемника. Спасатели эвакуировали людей с помощью лестницы.

Известно, что некоторые люди прыгали с застрявшего подъемника в Степаново прямо в снег, одна девушка сильно ударила коленями себе в лицо во время приземления.

В МЧС Подмосковья отчитались, что всех застрявших на подъемнике посетителей эвакуировали.

Ранее отдыхающий на горнолыжном курорте в России мужчина едва не стал жертвой нападения волка. Лесной хищник погнался за сноубордистом во время его спуска на горнолыжной трассе в Домбае. Зверь попал на видео туриста, догнать россиянина он не смог.

