Инсценирующая свою смерть бывшая российская чиновница попала на видео

Появились кадры задержания астраханской экс-чиновницы ЖКХ, инсценирующей смерть

Задержание инсценирующей свою смерть Марианны Ступиной, экс-замминистра ЖКХ Астраханской области попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы ТАСС.

На видео показано, как правоохранители приходят в дом бывшей чиновницы и задерживают ее.

Ранее сообщалось, что бывшая чиновница скрывалась 13 лет, инсценировав свою смерть.

В 2012 году ее осудили на семь лет колонии за присвоение денежных средств в особо крупном размере, незаконное изготовление платежных документов и легализацию преступного дохода, но после вынесения приговора женищина покинула регион. После этого она отслеживала в интернете статьи о пропавших женщинах и нашла новость об обнаружении потерпевшей в Новосибирской области, внешне похожей на нее. Тогда Ступина отправила туда мужа, который в пострадавшей «опознал» жену. Затем женщина вернулась в Астраханскую область и скрытно жила 13 лет.

