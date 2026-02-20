Российская экс-чиновница инсценировала свою смерть

Астраханская экс-чиновница инсценировала смерть и 13 лет скрывалась от следствия

Бывшая первый замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина 13 лет скрывалась от следствия, инсценировав свою смерть. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

В 2012 году Ступина была осуждена на семь лет колонии за присвоение денежных средств в особо крупном размере, незаконное изготовление платежных документов и легализацию преступного дохода. Однако после приговора она покинула регион.

Находясь в розыске, Ступина стала отслеживать в интернете публикации о пропавших женщинах и обратила внимание на новость об обнаружении в Новосибирской области той, кто внешне был с ней схож. Тогда она отправила в тот регион супруга, который опознал женщину как Ступину. После этого она вернулась в Астраханскую область и скрытно жила 13 лет.

После задержания Ступину отправили в колонию.

