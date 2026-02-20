Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:15, 20 февраля 2026Силовые структуры

Российская экс-чиновница инсценировала свою смерть

Астраханская экс-чиновница инсценировала смерть и 13 лет скрывалась от следствия
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Бывшая первый замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина 13 лет скрывалась от следствия, инсценировав свою смерть. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

В 2012 году Ступина была осуждена на семь лет колонии за присвоение денежных средств в особо крупном размере, незаконное изготовление платежных документов и легализацию преступного дохода. Однако после приговора она покинула регион.

Находясь в розыске, Ступина стала отслеживать в интернете публикации о пропавших женщинах и обратила внимание на новость об обнаружении в Новосибирской области той, кто внешне был с ней схож. Тогда она отправила в тот регион супруга, который опознал женщину как Ступину. После этого она вернулась в Астраханскую область и скрытно жила 13 лет.

После задержания Ступину отправили в колонию.

Ранее сообщалось, что сотрудницы МВД и СК с пропавшего в России вертолета летели расследовать преступление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились слухи о тайной разработке властей Украины

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Россиянам объяснили рост спроса на автомобили с пробегом из одной страны

    В центре Москвы перекрыли движение

    Поступления в бюджет от налогов с вкладов взлетели

    Надругавшийся над телом пенсионерки россиянин сел на 15 лет

    В ЕС назвали возможное условие отказа Украины от территорий

    Планирующим купить квартиру в новостройке россиянам дали совет

    Россиянка устроила потасовку на борту самолета из-за откинутого кресла попутчицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok