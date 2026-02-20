Сотрудницы МВД и СК с пропавшего в России вертолета летали расследовать преступление

Сотрудницы МВД и Следственного комитета (СК) с пропавшего в Амурской области вертолета летели расследовать преступление на лесозаготовке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, накануне неподалеку от села Амаранка нашли обезглавленное тело, предварительно, работника, валившего лес. Сотрудницы правоохранительных органов вылетели из Ромненского муниципального округа на объект, чтобы установить, был ли это несчастный случай или расправа. Однако на обратном пути вертолет пропал.

Ранее сообщалось, что вертолет потерпел крушение. Пилот потерял управление из-за плохих метеоусловий. Точное местоположение вертолета еще не установлено.