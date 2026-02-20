Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

11:59, 20 февраля 2026

Минэнерго Запорожской области опровергло сообщение о подарках за регистрацию на сайте

Информация о предоставлении генераторов в Запорожской области оказалась фейком

Фото: РИА Новости

В фейковом Telegram-канале губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, который насчитывает более 40 тысяч подписчиков, появилась информация, что по его инициативе родственникам участников СВО в Запорожской области к 23 Февраля будут дарить бензиновые генераторы и портативные зарядные станции. Для их получения лже-Балицкий предложил перейти по ссылке на сайт якобы волонтерской организации «Своим» и «зарегистрироваться».

Канал Балицкого, на котором размещена соответствующая информация, оказался фейковым. Он отличается от оригинального одной лишней буквой L в фамилии губернатора и был создан в декабре прошлого года. Официальный канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого имеет более 53 тысяч подписчиков. Он включен в перечень Роскомнадзора и указан на официальном сайте губернатора.

Фонд «Своим» действительно существует. Он был основан в 2022 году в Симферополе (Крым) и занимается реабилитацией, протезированием и социальной адаптацией ветеранов СВО и их семей, а также помощью пострадавшим мирным гражданам. Поддельный сайт отличается от настоящего другим дизайном, наличием дефиса в адресной строке, а также большим наполнением в отличие от одностраничного фейкового сайта фонда, в котором есть только поле с регистрацией и нет больше никакой информации.

Также информацию о «подарках» оперативно опровергли в Министерстве энергетики региона. «Эта информация не соответствует действительности... Не позволяйте мошенникам вводить вас в заблуждение», — уточнили в ведомстве и напомнили признаки фейка: на сайте, указанном в ссылке, и на размещенных там фотографиях указаны разные названия фонда; основной целью подобных «кампаний» является сбор контактных данных пользователей. Жителям Запорожской области напомнили о необходимости иметь автономный резервный источник питания на случай аварийных отключений, как того требует Постановление Правительства РФ №861.

Информация о том, что жителям Запорожской области бесплатно раздадут бензиновые генераторы и портативные зарядные станции в честь Дня защитника Отечества после регистрации на специальном сайте, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

