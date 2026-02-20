Реклама

Экономика
09:23, 20 февраля 2026Экономика

В Москве подвели итоги сильнейшего за зиму снегопада

Синоптик Тишковец: В Москве за сутки выпало 64 % месячной нормы снега
Виктория Клабукова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сильнейший за зиму снегопад намел больше половины месячной нормы осадков. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На базовой столичной метеостанции ВДНХ в течение четверга, 19 февраля, выпало 23 миллиметра осадков — это составляет 52 процента месячной нормы. Еще большие показатели зафиксировали другие московские метеостанции. В МГУ осадки достигли отметки в 25 миллиметров, на Балчуге осадкомеры зарегистрировали 28 миллиметров осадков, выполнив всего за день 64 процента февральской нормы осадков. «Таким образом, месячный климатический лимит уже практически исчерпан», — констатировал синоптик.

Обильные снегопады в последние дни обрушились и на другие регионы Центральной России. Сильнее всего замело Рязань, где выпал 41 миллиметр осадков, тогда как норма за месяц составляет 36-42 миллиметра. Также обильно выпало и в Туле — там зафиксировали 31 миллиметр осадков при месячной норме в 38 миллиметров.

Мощные снегопады принес с собой циклон под названием «Валли». Вслед за столичным регионом он накроет Санкт-Петербург, Ярославль и Владимир. Дальше на восток он не продвинется.

