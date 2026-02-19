Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:42, 19 февраля 2026Экономика

Названы следующие жертвы снежного циклона «Валли»

Синоптик Ильин: Снежный циклон «Валли» обрушится на Ярославль и Петербург
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Снежный циклон «Валли», который принес сильные снегопады в Москву, двинулся в сторону Санкт-Петербурга. Следующих жертв непогоды назвал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет RT.

По прогнозам метеоролога, циклон движется на север и поднимается чуть восточнее Москвы. Снегопады рискуют обрушится на Ярославль и Владимир. Однако дальше на восток «Валли» не пойдет. Есть вероятность, что осадки достигнут Петербурга. При этом в Москве действие циклона начнет снижаться.

«С 18:00 до 21:00 снег начнет затухать по интенсивности. Температура воздуха будет в пределах минус 6-8 градусов Цельсия. Помимо снегопадов, циклон принес повышение температуры», — заключил Ильин.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что настоящая весна придет в Москву и регионы Центральной России не раньше второй половины марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Россия «замедлила» параллельный импорт. Что будет с ценами

    В Литве захотели запретить концерты российского рэпера

    Число детей в России сравнили с США, Китаем и Советским Союзом

    Дом в Подмосковье утонул в фекалиях

    Канадским школьникам разрешили прогуливать уроки ради просмотра хоккея на Олимпиаде

    Названы следующие жертвы снежного циклона «Валли»

    Находящаяся в четвертом браке популярная российская юмористка призналась в изменах

    Названа необходимая для восстановления разрушенных ТЭЦ Киеву сумма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok