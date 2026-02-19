Названы следующие жертвы снежного циклона «Валли»

Синоптик Ильин: Снежный циклон «Валли» обрушится на Ярославль и Петербург

Снежный циклон «Валли», который принес сильные снегопады в Москву, двинулся в сторону Санкт-Петербурга. Следующих жертв непогоды назвал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет RT.

По прогнозам метеоролога, циклон движется на север и поднимается чуть восточнее Москвы. Снегопады рискуют обрушится на Ярославль и Владимир. Однако дальше на восток «Валли» не пойдет. Есть вероятность, что осадки достигнут Петербурга. При этом в Москве действие циклона начнет снижаться.

«С 18:00 до 21:00 снег начнет затухать по интенсивности. Температура воздуха будет в пределах минус 6-8 градусов Цельсия. Помимо снегопадов, циклон принес повышение температуры», — заключил Ильин.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что настоящая весна придет в Москву и регионы Центральной России не раньше второй половины марта.