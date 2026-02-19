Российский спортсмен завоевал первую медаль на Олимпиаде

17:12, 19 февраля 2026Экономика

Москвичам назвали срок прихода настоящей весны

Синоптик Позднякова: Настоящая весна придет в Москву не раньше марта
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В 2026 году настоящая весна в Москву и другие регионы Центральной России придет не раньше второй половины марта. Такой срок назвала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет aif.ru.

«Дело в том, что даже если сейчас к нам придет очень теплый воздух, накопилось такое количество снега, что все тепло в первую очередь будет уходить на его таяние», — пояснила синоптик.

Позднякова добавила, что ощущать метеорологическую весну жители столицы и центральных регионов страны начнут только после появления первых проталин и обнажения влажной земли. По прогнозам метеоролога, раньше марта это не случится.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о самых высоких сугробах с начала зимы. Синоптик ожидает, что высота снежного покрова в столице вырастет до 87 сантиметров.

