The Guardian: Ермак убедил Зеленского в невозможности конфликта с Россией

Бывший глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак стал человеком, убедившим президента страны Владимира Зеленского незадолго до начала специальной военной операции (СВО) в невозможности вооруженного конфликта с Россией. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на украинские источники.

Как заявили собеседники издания, Ермак убедил Зеленского как его ближайшее доверенное лицо, что противостояние с Россией невозможно, а Москва якобы будет планировать гибридные действия против Киева. «Зеленский был непреклонен в том, что полномасштабный конфликт немыслим», — подчеркивается в материале.

Утверждается, что тогдашний глава ОП сделал такой вывод после контактов с представителями России незадолго до начала СВО. Сам Ермак после ухода с должности в декабре 2024 года отказался комментировать информацию изданию.

