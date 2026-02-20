Реклама

Бывший СССР
18:09, 20 февраля 2026Бывший СССР

Назван усыпивший бдительность Зеленского накануне СВО чиновник

The Guardian: Ермак убедил Зеленского в невозможности конфликта с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак стал человеком, убедившим президента страны Владимира Зеленского незадолго до начала специальной военной операции (СВО) в невозможности вооруженного конфликта с Россией. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на украинские источники.

Как заявили собеседники издания, Ермак убедил Зеленского как его ближайшее доверенное лицо, что противостояние с Россией невозможно, а Москва якобы будет планировать гибридные действия против Киева. «Зеленский был непреклонен в том, что полномасштабный конфликт немыслим», — подчеркивается в материале.

Утверждается, что тогдашний глава ОП сделал такой вывод после контактов с представителями России незадолго до начала СВО. Сам Ермак после ухода с должности в декабре 2024 года отказался комментировать информацию изданию.

Ранее The Guardian раскрыло подробности «тревожного» звонка бывшего президента США Джо Байдена президенту России Владимиру Путину в 2021 году. Согласно полученным Байденом разведданным, российский лидер якобы готовился использовать ежегодное послание Федеральному собранию «для обоснования военных действий на Украине».

