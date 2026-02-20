The Guardian: Байден в 2021 году был встревожен из-за Украины и позвонил Путину

Издание The Guardian раскрыло подробности «тревожного» звонка Джо Байдена, который на тот момент был президентом США, президенту России Владимиру Путину. Это произошло в ноябре 2021 года, когда, как утверждают журналисты, американская сторона получила некие разведданные касательно планов России на Украине.

Согласно им, Путин якобы готовился использовать ежегодное послание о положении в стране «для обоснования военных действий на Украине». После того, как соответствующие данные были донесены до Байдена, тот оказался настолько встревожен, что позвонил своему российскому коллеге напрямую. Утверждается, что звонок был сделан за неделю до выступления российского лидера.

Он [Байден] выразил обеспокоенность наращиванием военной мощи и призвал к деэскалации, а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы, что, как мы знали, было бы интересно Путину Эврил Хейнс директор Национальной разведки при президенте США

Однако тогда послание Путина Федеральному собранию оказалось не таким «воинственным», как того ожидали в США. В том числе днем позже Минобороны РФ объявило о завершении проверки войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации. Фактически, это опровергло прогнозы американской разведки.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Зеленский посчитал это паникерством

Кроме того, утверждается, что украинский президент Владимир Зеленский, как и европейские лидеры, также был уведомлен о планах Путина в отношении Украины.

«Зеленский в течение нескольких месяцев игнорировал все более настойчивые предупреждения американцев, называя их паникерством», — говорится в материале. Что касается европейских союзников США, то, как говорит экс-советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, они «были убеждены, что в этом нет никакого смысла».

Россия начала спецоперацию на Украине спустя пару месяцев

Как объяснил 24 февраля 2022 года Путин, России «не оставили шанса поступить по-другому», так как риски в сфере безопасности стали огромными. Он указывал, что Москва на протяжении нескольких десятков лет пыталась договориться с НАТО о не расширении на Восток, но в результате сталкивалась с обманом. Последней каплей стало намерение включить в состав альянса Украину.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Как отмечал российский лидер, после начала спецоперации он больше не созванивался с Байденом, последний их разговор был до СВО. «Я ему тогда сказал: я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что там происходит, на Украине, отталкивая Россию», — раскрыл он подробности той беседы.