16:21, 20 февраля 2026Мир

Стало известно о звонке испуганного Байдена Путину

The Guardian: Байден встревоженно позвонил Путину в 2021 году из-за Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший президент США Джо Байден встревоженно позвонил российскому лидеру Владимиру Путину в 2021 году из-за данных американских разведывательных служб об Украине. Об этом сообщает The Guardian.

Источники издания утверждают, что тогда США получили разведывательные данные, указывающие на то, что президент России якобы мог использовать ежегодное послание о положении в стране «для обоснования военных действий на Украине». Когда Байдену сообщили об этом за неделю до выступления, он был «настолько встревожен», что позвонил российскому лидеру напрямую.

«Он [Байден] выразил обеспокоенность, а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы», — рассказала бывший директор национальной разведки Эврил Хейнс.

Однако речь Путина не содержала в себе воинственные элементы, о которых ранее сообщали разведывательные службы США. Кроме того, днем позже Минобороны России объявило о завершении проверки войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации.

    Обсудить
