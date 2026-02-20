Попытка ЕС принять новые санкции против России обернулась провалом

Reuters: Послы стран ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России

Странам Европейского союза (ЕС) на встрече, состоявшейся в пятницу, 20 февраля, не удалось согласовать новый пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

«Послы стран ЕС не смогли договориться о 20-м пакете санкций против России, который может включать полный запрет на морские перевозки российской нефти», — сказано в сообщении.

При этом дипломаты не исключают, что дискуссии по принятию нового пакета санкций могут продолжиться уже в выходные перед встречей глав МИД стран Евросоюза в понедельник, 23 февраля.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций и призвала ЕС оперативно утвердить его. По ее словам, он затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.