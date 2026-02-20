Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

15:20, 20 февраля 2026Мир

Посол США предрек плохие последствия для ЕС и Украины из-за плана «сделано в Европе»

Bloomberg: Посол США Паздер предупредил ЕС об ущербе от плана «Сделано в Европе»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Готовящийся европейский закон «Сделано в Европе» нанесет ущерб оборонным усилиям союзников и ослабит поддержку Украины. Об этом заявил cпециальный представитель президента США Дональда Трампа в Европейском союзе Эндрю Паздер в интервью Bloomberg.

«Принятие предложенных правил было бы серьезной ошибкой», — сказал дипломат. Он назвал инициативу прямым нарушением прошлогоднего торгового соглашения между Вашингтоном и Брюсселем и предупредил о «реальной угрозе для оборонно-промышленной базы» союзников.

«У ЕС [Европейского Союза] и США очень разнородная оборонно-промышленная база», — сказал посол, отметив, что многие компании, производящие оружие для Украины и союзников по НАТО, «имеют производственные мощности как в Европе, так и в Соединенных Штатах».

Паздер также раскритиковал недавнюю программу оборонных кредитов ЕС на 150 миллиардов евро, отметив, что приоритет европейских закупок ослабляет совместные оборонные возможности.

Ранее Паздер заявил, что Вашингтон не планирует лишать Европу своего «ядерного зонтика». По его словам, экономика Франции, в частности, сейчас не в состоянии справиться с задачей самостоятельного обеспечения ядерной безопасности континента.

