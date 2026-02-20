США дали обещание ЕС по ядерному зонтику

Постпред США при ЕС заверил Европу в сохранении ядерной защиты

Вашингтон не планирует лишать Европу своего «ядерного зонтика». Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил постоянный представитель США при Европейском союзе (ЕС) Эндрю Паздер.

«У нас есть ядерный зонтик, который защищает Европу, он никуда не денется. И если бы он куда-то делся, то Европа не смогла бы его заместить», — сказал американский дипломат.

По словам Паздера, экономика Франции, в частности, сейчас не в состоянии справиться с задачей самостоятельного обеспечения ядерной безопасности континента.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ядерный зонтик США является абсолютной гарантией для европейских стран альянса. Он также выразил уверенность, что Вашингтон останется приверженным Североатлантическому альянсу при президенте Дональде Трампе. При этом он отметил, что у США есть и собственные специфические интересы в рамках блока.