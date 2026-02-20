Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:25, 20 февраля 2026Мир

Стало известно о планах стран ЕС ужесточить порядок передвижения дипломатов из России

Мешков: В ЕС хотят ужесточить порядок передвижения российских дипломатов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Markus Mainka / Shutterstock / Fotodom

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) пытаются перевести необходимость уведомлений о передвижениях дипломатов РФ в разрешительную форму, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал требование МИД Франции предупреждать о любых передвижениях российских дипломатов. Дипломат назвал эту норму дискриминацией. Мешков напомнил: транзит или выезд в другие страны Евросоюза теперь происходит не автоматически, а после заполнения «кучи бумаг».

«А в некоторых странах они пытаются уже даже перевести в разрешительную форму», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что МИД Нидерландов уведомил посольство России о введении ограничений на передвижение российских дипломатов внутри ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпиаде

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Девушка отказалась готовить для своего бойфренда по неожиданной причине

    Стало известно о планах стран ЕС ужесточить порядок передвижения дипломатов из России

    В МИД заявили об огромных потерях ЕС от антироссийских санкций

    Журналистка посетила трезвую секс-вечеринку и поделилась впечатлениями

    В США испугались российского «Барража-1» над зоной СВО

    В Иране заявили о риске военной агрессии США

    Стало известно о планах Трампа ударить по одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok