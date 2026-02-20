Реклама

18:15, 20 февраля 2026

Раскрыты причины массового обрушения крыш от снега в России

Эксперт Степура: Архитектурные украшения увеличивают риск обрушения крыши в снег
Нина Ташевская
Фото: Igor Skripachev / Фотобанк Лори

Архитектурные украшения, а также импровизированные козырьки и навесы увеличивают риск обрушения крыши при сильных снегопадах. Причины массового повреждения кровель от аномальных осадков в России раскрыл эксперт в области ЖКХ Павел Степура, его слова передает MK.RU.

Специалист отметил, что слишком обильных снегопадов могут не выдержать даже конструкции, которые спроектированы и построены по всем правилам. При аномальных осадках почти невозможно сразу убрать снег с крыш и других сооружений, пояснил Степура.

Для того чтобы снизить вероятность несчастных случаев, нужно проектировать здание с выступающими элементами и кровлями, на которых снег не будет задерживаться. В современных же новостройках есть большое количество архитектурных украшений, которые затрудняют очистку осадков и становятся опасными в непогоду.

Обрушениям также будут способствовать козырьки и навесы, которых изначально не было в проекте дома. Такие конструкции создают лишнюю нагрузку, пояснил эксперт.

Ранее в МЧС подсчитали, что с начала 2026 года из-за снега в России обрушилось более 120 крыш домов. При этом 60 из них были зарегистрированы только за последнюю неделю — с 13 февраля. Чаще всего сообщения о подобных случаях поступали из Центрального и Приволжского федеральных округов.

