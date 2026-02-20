Реклама

Экономика
16:01, 20 февраля 2026Экономика

В МЧС подсчитали число случаев обрушения крыш в России

МЧС: С начала года в России произошло свыше 120 обрушений крыш
Виктория Клабукова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С начала 2026 года в России произошло больше сотни случаев обрушения крыш. Такие данные приводят в МЧС.

С января в стране было зарегистрировано свыше 120 случаев падения крыши. При этом 60 из них были зарегистрированы только за последнюю неделю — с 13 февраля. Чаще всего сообщения о подобных случаях поступали из Центрального и Приволжского федеральных округов. Среди пострадавших объектов были не только жилые дома и производственные объекты, но также социальная и культурная инфраструктура — школы и спортивные сооружения.

По прогнозам синоптиков, во второй декаде февраля в Россию придет потепление. На фоне подъема температур осадки станут смешанными, а затем вновь наступит волна похолодания, из-за чего снег наполнится влагой, потяжелеет и усилит нагрузку на конструкции. В ведомстве просят власти на местах, собственников зданий, арендаторов и управляющие компании своевременно убирать крыши, желоба и свесы от наледи и снега. Граждан призывают не находиться под снежными навесами и в зонах, огражденных сигнальными лентами, а также вовремя счищать снег с крыш частных домов.

Ранее россиянам раскрыли, какую сумму могут возместить в случае падения на голову наледи. Сумма компенсации зависит от тяжести травм и ущерба и может превышать 300 тысяч рублей.

