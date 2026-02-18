Россиянам назвали размер компенсации за падение наледи

Юрист Спиридонова: За сход льда УК может выплатить несколько сотен тысяч рублей

В случае падения наледи с крыши с управляющей компании можно взыскать несколько сотен тысяч рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказала член Ассоциации юристов России, управляющий партнер «Легес Бюро» Мария Спиридонова.

Сумма компенсации зависит от тяжести травм и ущерба. С обслуживающей организации можно потребовать возмещения расходов на лечение, упущенный заработок и моральный вред. В случае, если ущерб был незначительным, сумма ограничится несколькими десятками тысяч, однако при тяжких повреждениях и увечьях можно рассчитывать на сотни тысяч рублей, отметила Спиридонова. Если в работе УК будут выявлены нарушения, на организацию могут наложить штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной пострадавшему. Итоговая цифра, судя по судебной практике, достигает 300 тысяч рублей при переломах и длительном лечении. В особо тяжких случаях сумма может оказаться значительно больше, подчеркнула юрист.

Перед тем как обращаться в суд, необходимо зафиксировать на камеру место падения, вызвать полицию и скорую помощь. Не помешает взять контакты у очевидцев. Пакет документов вместе с медсправками и чеками следует сначала направить в УК — зачастую коммунальщики соглашаются на возмещение урона добровольно. Если компания откажет, нужно идти в суд.

Если в результате схода снега пострадал автомобиль, размер компенсации будет зависеть от стоимости восстановительного ремонта. Убирать автомобиль до того, как будет выписан акт о фиксации повреждений, нельзя. Об этом ранее предупредил адвокат Данил Шундрик.