Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:23, 18 февраля 2026Экономика

Россиянам назвали размер компенсации за падение наледи

Юрист Спиридонова: За сход льда УК может выплатить несколько сотен тысяч рублей
Виктория Клабукова

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В случае падения наледи с крыши с управляющей компании можно взыскать несколько сотен тысяч рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказала член Ассоциации юристов России, управляющий партнер «Легес Бюро» Мария Спиридонова.

Сумма компенсации зависит от тяжести травм и ущерба. С обслуживающей организации можно потребовать возмещения расходов на лечение, упущенный заработок и моральный вред. В случае, если ущерб был незначительным, сумма ограничится несколькими десятками тысяч, однако при тяжких повреждениях и увечьях можно рассчитывать на сотни тысяч рублей, отметила Спиридонова. Если в работе УК будут выявлены нарушения, на организацию могут наложить штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной пострадавшему. Итоговая цифра, судя по судебной практике, достигает 300 тысяч рублей при переломах и длительном лечении. В особо тяжких случаях сумма может оказаться значительно больше, подчеркнула юрист.

Перед тем как обращаться в суд, необходимо зафиксировать на камеру место падения, вызвать полицию и скорую помощь. Не помешает взять контакты у очевидцев. Пакет документов вместе с медсправками и чеками следует сначала направить в УК — зачастую коммунальщики соглашаются на возмещение урона добровольно. Если компания откажет, нужно идти в суд.

Если в результате схода снега пострадал автомобиль, размер компенсации будет зависеть от стоимости восстановительного ремонта. Убирать автомобиль до того, как будет выписан акт о фиксации повреждений, нельзя. Об этом ранее предупредил адвокат Данил Шундрик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США обсуждают «величайшую сделку» по снятию санкций и освоению Сибири. Зеленский называл ее «пакетом Дмитриева»

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    Буданов прокомментировал переговоры в Женеве

    В России нашли способ укреплять десны без операции

    Макаревич заработает миллионы в День защитника Отечества

    Сменившая имидж певица Глюкоза заявила о желании сделать пластику

    СК заинтересовался выдачей российским семьям земли на скотомогильнике

    Индия решит судьбу российских страховых компаний

    Стал известен первый полуфиналист хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok