Россиян проинструктировали насчет компенсаций из-за падения наледи

Юрист Шундрик: Требуя компенсацию из-за схода снега, приложите справку о доходах

Получив травму в результате схода снега или гололеда, можно получить компенсацию. Что необходимо для этого делать, «Российской газете» рассказал адвокат Данил Шундрик.

Если пострадавший не оформил страховку, которая бы покрыла ущерб, за компенсацией придется обращаться к виновнику случившегося. Ответственность за очистку от льда тротуара и дорог может лежать на организации, подведомственной администрации города. Уборкой кровли должна заниматься управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом, либо, если это частный дом, его собственник.

В первую очередь перед тем, как писать претензию, стоит задокументировать случившееся: необходимо сфотографировать место происшествия, повреждения с разных ракурсов, осколки льда, крышу дома и его номер. Помимо этого, следует собрать данные свидетелей и получить записи с камер видеонаблюдения. Все это пригодится для обращения в суд. Лучшим вариантом, по мнению юриста, будет вызов скорой помощи — в таком случае место ЧП, в котором была получена травма, будет точно зафиксировано. Даже если вы не хотите вызывать скорую, травмпункт посетить придется — обращение к врачу станет гарантированным доказательством того, что вашему здоровью был причинен вред.

Сперва можно направить претензию виновнику случившегося. Как правило, им оказывается управляющая компания. Если в организации отказывают в возмещении ущерба, следует подать иск в суд. К заявлению необходимо приложить копии справки из травмпункта, чеков на лекарства и испорченные вещи, снимки и записи с видеокамер. Кроме того, стоит собрать документы для компенсации упущенного заработка. Можно подать справку о доходах до больничного и во время него, заявить о потере премии и убытках при наличии подработки.

Главной выплатой является моральный вред, сумма зависит от тяжести травмы. При отсутствии ущерба размер моральной компенсации чаще всего ограничивается 5-10 тысячами рублей. В обратном случае можно претендовать на компенсацию от 100 тысяч до нескольких миллионов, заявил Шундрик. Стоимость услуг юриста можно также прибавить к выплатам ответчика.

Если в результате схода снега оказалась повреждена машина, получить страховку позволит только КАСКО. При ее отсутствии необходимо вызвать участкового для подачи заявления о повреждении имущества, либо сразу обратиться к УК. Нельзя забывать о фиксации повреждений на камеру. До момента приезда полицейского или представителя обслуживающей организации двигать машину нельзя. Убирать автомобиль с места происшествия можно только, получив акт о фиксации повреждений. Сразу же ремонтировать машину не стоит — для начала рекомендуется провести оценочную экспертизу, результаты которой понадобятся при составлении претензии или заявления в суд.

Мнения насчет ответственных за уборку снега с балконов и кондиционеров при этом разделились. Если депутат Госдумы Каплан Панеш считает, что за это отвечает собственник квартиры, то член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов возлагает эту задачу на управляющую компанию. Такое распределение обязанностей юрист объясняет тем, что собственник обязан следить за состоянием лишь тех конструкций, которые он установил самовольно либо изменил без согласования.