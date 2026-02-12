Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
18:40, 12 февраля 2026Экономика

В Госдуме назвали ответственных за уборку снега с балконов

Депутат Панеш: Собственник обязан сам убирать снег с балкона и кондиционера
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Уборкой кровли от снега и наледи обязана заниматься управляющая компания. Куда больше вопросов у россиян возникает насчет очистки балконов. Кто за нее ответственен, изданию Life.ru разъяснил депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Как утверждает парламентарий, обязанность за содержание балконов и лоджий лежит на жильцах, поскольку эти конструкции, согласно жилищному законодательству, считаются частью квартиры и не относятся к общедомовому имуществу. В связи с этим счищать сосульки и снег с внутренней части балкона, с его плиты и ограждений должен собственник квартиры. Аналогичная ситуация обстоит и в отношении террас, которые также являются неотъемлемой частью частного дома.

Зачастую наледь образуется и на кондиционерах. Отвечать за их уборку, по мнению депутата, также обязан квартировладелец, поскольку, хотя оборудование и размещено на фасаде, который относится к общедомовому имуществу, сам наружный блок принадлежит жильцу. Соответственно, за безопасность крепления кондиционера и его состояние должен отвечать собственник. Разграничение зон ответственности закреплено местными администрациями в правилах благоустройства, а за нарушение правил назначается штраф. В случае падения наледи на прохожего собственнику квартиры может грозить и уголовная ответственность.

Следить за очисткой крыши, козырьков подъездов, общественных балконов и других общих конструкций, в свою очередь, обязана обслуживающая дом организация. На ее бездействие необходимо прежде всего отреагировать претензией в адрес УК и только потом жалобами в государственную жилищную инспекцию, районную администрацию и прокуратуру, напомнил Панеш. Включить уборку частных балконов в перечень услуг УК возможно, но по результатам общего собрания жильцов. Кроме того, на голосование должен быть вынесен вопрос о размере платы за такую услугу. Однако на практике УК редко соглашаются этим заниматься, добавил депутат.

Иное мнение ранее высказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. По его словам, собственник обязан следить за состоянием лишь тех конструкций, которые он установил самовольно либо изменил без согласования.

