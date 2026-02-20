Реклама

Россияне назвали надежность и умение держать слово главными качествами мужчины

Маргарита Миронова
Надежность и умение держать слово россияне назвали главными качествами современного мужчины. Результаты исследования, которое провели среди пользователей социальной сети «Одноклассники», попали в распоряжение «Ленты.ру».

Опрошенные так же высоко оценили заботу о семье, ответственность за близких, доброту и уважение. При этом мужчины в исследовании называли уверенность в себе и независимость чаще женщин, для которых надежность оказалась в приоритете.

В исследовании также выяснили, как россияне относятся к подаркам на мужские праздники. Большинство респондентов считают их проявлением внимания и заботы. При этом мужчины признались, что самые запоминающиеся подарки для них — это сюрпризы. Однако проявлять внимание и заботу россияне привыкли и через совместное времяпрепровождение и помощь по дому.

К виртуальным подаркам более половины россиян относятся положительно — они остаются одним из самых востребованных сценариев поздравлений. «День защитника Отечества входит в топ-5 наиболее популярных дат, когда пользователи соцсети отправляют друг другу больше всего виртуальных поздравлений», — говорится в исследовании.

Ранее россиянам назвали запрещенные подарки коллегам на 23 Февраля.

