16:06, 19 февраля 2026Ценности

Россиянам назвали запрещенные подарки коллегам на 23 Февраля

RT: При дарении коллегам парфюма на 23 Февраля необходимо соблюдать осторожность
Мария Винар

Фото: Dikushin Dmitry / Shutterstock / Fotodom  

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Мария Васильева назвала запрещенные подарки коллегам на 23 Февраля. Комментарий публикует RT.

Специалист считает, что в праздничный период необходимо соблюдать личные границы и не преподносить коллегам шуточные подарки, связанные с возрастом, семейным положением или внешностью. Например, носки, гели для душа и дезодоранты.

Кроме того, Васильева отметила, что при дарении парфюма, одежды или аксессуаров нужно соблюдать осторожность. Такое правило также действует и на подарки руководителю. «Дорогие часы, элитный алкоголь или подарочная карта на внушительную сумму будут выглядеть как попытка выслужиться. Такое может смутить руководителя и вызвать неловкость среди коллег», — пояснила собеседница телеканала.

Также к перечню неподходящих для коллег подарков Васильева отнесла предметы быта, в частности, сковородки, кастрюли или набор полотенец.

В заключение Васильева назвала подарки, на которые точно стоит обратить внимание. Среди них — книга по профилю работы, качественный ежедневник или сертификат на полезный гаджет для офиса.

В декабре 2025 года россияне рассказали о стыде из-за получения дорогих подарков.

