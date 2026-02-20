Российской компании не удалось закрыть судебный спор с западным фармгигантом

Суд отказался прекратить рассмотрение дела о защите деловой репутации Biocad

Арбитражный суд Москвы отказался прекратить рассмотрение дела о защите деловой репутации российской компании Biocad, занимающейся разработкой аналога онкопрепарата «Энхерту» западного фармгиганта AstraZeneca. Об этом свидетельствует постановление инстанции, опубликованное в системе «Мой арбитр».

Отечественный производитель отказался от своих претензий в адрес шведско-британской компании после того, как представители последней прекратили распространение информации о рисках, связанных с клиническими испытаниями вышеуказанного препарата. «Ответчик добровольно устранил нарушения, которые явились основанием обращения с исковым заявлением о защите деловой репутации», — отмечали в Biocad.

Однако в AstraZeneca не согласились с подобной формулировкой, подчеркнув, что отказ не носил добровольного характера. Прекращение судебного делопроизводства, пояснили в западной компании, может повлечь за собой исковое заявление от Biocad с требованием возместить понесенные издержки. Кроме того, продолжение производства по делу необходимо в части рассмотрения встречных исковых требований. В итоге суд с этими доводами согласился и отказался прекращать рассмотрение спора.

Битва за деловую репутацию Biocad началась в феврале 2025 года, когда Минздрав разрешил российской компании начать проведение клинических исследований разработанного лекарственного препарата BCD-267 — дженерика противоопухолевого «Энхерту» от AstraZeneca. Вскоре после этого представители западного фармгиганта начали рассылать письма, в которых ставили под сомнение эффективность и безопасность разработанного Biocad аналога. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сочла подобные действия нарушением российского законодательства. В итоге представители «АстраЗенека Фармасьютикалз» пошли на уступку и отозвали свои письма в установленный срок.

