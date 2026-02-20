Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

14:26, 20 февраля 2026Ценности

Съемку теннисиста Марата Сафина для бренда описали в сети фразой «что вы творите»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @idol.russia

Съемку российского теннисиста Марата Сафина для отечественного модного бренда IDOL описали в сети фразой «что вы творите». Видео появилось на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летний спортсмен предстал перед камерой в черной толстовке. При этом он надел на голову капюшон и расстегнул молнию на груди, а также дополнил образ браслетами и ожерельем.

Пользователи сети высказались о кадрах в комментариях. «Господь всемогущий, это где нам всем так повезло?», «Что вы творите, айдол!», «А уже можно кричать?», «Как жарко стало! Это весна уже чувствуется или это от Марата?», «Это вообще законно?» — восхитились юзеры.

В октябре Марат Сафин показал фото топлес из поездки в Китай.

