45-летний Марат Сафин показал фото топлес

45-летний теннисист Марат Сафин показал фото топлес из поездки в Китай

Российский теннисист Марат Сафин поделился снимками из поездки в Китай и восхитил подписчиков. Пост опубликован на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летний спортсмен показал фотографии из Шанхая, где проходили турниры ATP. На одном из кадров мужчина позировал топлес с теннисистом Евгением Донским. На кадры также попали спортсмены Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Комментаторы оценили внешность Сафина под фото. «Любовь», «Краши», «Самый сексуальный тренер на планете», «Никто не круче», «Марат, возвращайся в медиа», «Лучшие», — высказывались поклонники.

Сафин — бывшая первая ракетка мира. Россиянин выиграл два турнира Большого шлема в одиночном разряде, он также дважды становился победителем Кубка Дэвиса в составе сборной страны. Теннисист завершил карьеру в 2009 году. В активе Сафина есть победа на Australian Open-2005.