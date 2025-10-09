Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:27, 9 октября 2025Ценности

45-летний Марат Сафин показал фото топлес

45-летний теннисист Марат Сафин показал фото топлес из поездки в Китай
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @iamsafinmarat

Российский теннисист Марат Сафин поделился снимками из поездки в Китай и восхитил подписчиков. Пост опубликован на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летний спортсмен показал фотографии из Шанхая, где проходили турниры ATP. На одном из кадров мужчина позировал топлес с теннисистом Евгением Донским. На кадры также попали спортсмены Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Материалы по теме:
«Я не хотела секса» Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
«Я не хотела секса»Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
22 ноября 2021
Счастье, слезы и огонь. Лучшие спортивные фото 2021 года
Счастье, слезы и огонь.Лучшие спортивные фото 2021 года
2 января 2022

Комментаторы оценили внешность Сафина под фото. «Любовь», «Краши», «Самый сексуальный тренер на планете», «Никто не круче», «Марат, возвращайся в медиа», «Лучшие», — высказывались поклонники.

Сафин — бывшая первая ракетка мира. Россиянин выиграл два турнира Большого шлема в одиночном разряде, он также дважды становился победителем Кубка Дэвиса в составе сборной страны. Теннисист завершил карьеру в 2009 году. В активе Сафина есть победа на Australian Open-2005.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом

    Врач предупредила о скрытой опасности некоторых видов татуировок

    Истории обычных россиян превзошли контент блогеров и сообществ

    Венгрию убедили не мешать запрету поставок российского СПГ в Европу

    Россиянина изрешетили пулями из-за случайной ошибки в одной цифре при переводе денег

    Стримерша родила в прямом эфире

    Раскрыты неочевидные факторы риска рака мочевого пузыря

    В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

    Китайцы ринулись в московские рестораны

    Российского школьника избили толпой у памятника танку Т-34

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости