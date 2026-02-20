Реклама

Путешествия
10:14, 20 февраля 2026

Самолет с популярным российским блогером на борту «чуть не разбился» по пути на Камчатку

Летевший на Камчатку самолет с блогером Литвиным «чуть не разбился»
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: ЛИТВИН / YouTube 

Летевший на Камчатку самолет с популярным российским блогером Михаилом Литвиным на борту «чуть не разбился» по пути туда. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Известно, что Литвин с компанией вылетел из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Борт так и не смог приземлиться в городе назначения и ушел за запасной аэродром в Магадан. В соцсетях блогер пожаловался, что лайнер чуть не разбился, попав в сильную турбулентность.

Не уточняется, на самолете какой авиакомпании летел Литвин. Он отметил, что даже стюардесса, по ее словам, никогда не сталкивалась с турбулентностью такой мощности.

Ранее десять человек получили травмы из-за турбулентности на борту самолета этой же авиакомпании, летевшего из Панамы в город Хьюстон, США. После посадки их пришлось госпитализировать.

