Страховщики назвали самые аварийные машины в России

Toyota, Haval, Geely и Chery чаще других машин попадали в ДТП в 2026 году

Страховые компании выяснили, какие машины чаще всего попадали в дорожно-транспортные происшествия (ДТП) этой зимой. В январе и первой половине февраля 2026 года в нескольких регионах был зафиксирован рост числа ДТП. Частота обращений по страховым случаям выросла почти на 15 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года, пишет «Российская газета» («РГ»).

Аналитики «Ингосстраха» назвали самой аварийной маркой Toyota, на которую пришлось 10,3 процента от всех инцидентов. Далее с одинаковым результатом идут Kia и Lada (по 8,5 процента), чуть отстали Hyundai (7,7 процента) и Nissan (5,1 процента). Чаще других среди моделей в ДТП попадали Hyundai Solaris (3,6 процента), Kia Rio (3,5 процента) и Lada Granta (3,1 процента).

В «РЕСО-Гарантия» обратили внимание на тот факт, что в 2026 году заметно чаще в аварии стали попадать машины китайского производства. В список лидеров по ДТП попали Haval, Geely и Chery. Не отстают от них Lada, Kia, Hyundai, а также европейские Volkswagen и Skoda. В «Зетта Страховании» среди наиболее проблемных выделили Changan и Chery.

В компании «Ренессанс Страхование» самым аварийным автомобилем признали Chery Arrizo 8. Следом за ним в антирейтинге расположились Omoda S5, Belgee X70, Kia K5, Hyundai Porter, Belgee X50, Volvo S60, Lifan Solano, Kia Optima и Mercedes-Benz Sprinter. Там уточнили, что большая часть перечисленных машин используется в коммерческих целях и находится в автопарках.

В компании «Согласие» подсчитали, что более 25 процентов всех страховых инцидентов приходится на продукцию «АвтоВАЗа». Порядка 20 процентов делят между собой японские и китайские бренды, еще 7–8 процентов принадлежит южнокорейскому автопрому, а 15–17 процентов — европейским маркам. На долю коммерческого транспорта пришлось около 11 процентов аварий.

В компаниях «МАКС» и «РЕСО-Гарантия» сообщили, что в сводки часто попадают BMW, Mercedes и Lexus, однако в большинстве случаев речь идет о машинах с пробегом.

Специалисты отметили, что количество так называемых «тотальных» ДТП не увеличилось. В «Зетта Страховании» рассказали, что чаще других восстановлению не подлежат машины Volkswagen и Changan. В «Ингосстрахе» среди не подлежащих ремонту машин лидируют Nissan, Toyota и Lada.

