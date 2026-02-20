Реклама

Наука и техника
19:01, 20 февраля 2026

Сверхтяжелая ракета США прошла заправочные испытания для пуска с экипажем к Луне

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американская сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) успешно прошла заправочные испытания для пуска с экипажем к Луне. Об этом сообщает НАСА.

«В ходе испытаний группы специалистов внимательно следили за процессом заправки жидким водородом, что оказалось сложной задачей во время предыдущих испытаний. Концентрация водорода оставалась в пределах допустимых значений, что вселило в инженеров уверенность в новых прокладках, установленных в трубопроводы системы подачи топлива», — говорится в публикации.

В настоящее время специалисты продолжают анализировать результаты испытаний, тогда как экипаж миссии Artemis II готовится к двухнедельному карантину.

Попытка запуска ракеты SLS с кораблем Orion состоится не ранее 6 марта.

На борту корабля Orion в ходе миссии Artemis II будут находиться астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Носитель с космическим кораблем в головной части должен отправить экипаж в 10-дневное путешествие в дальний космос, совершив пролет мимо Луны.

