15:29, 18 февраля 2026

НАСА обозначило сроки новой попытки испытаний лунной ракеты

НАСА: Новая попытка заправочных испытаний ракеты SLS состоится 19 февраля
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Thom Baur / Reuters

Новая попытка заправочных испытаний лунной сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) состоится 19 февраля. Об этом сообщает НАСА.

Перед новыми тестами, согласно американскому космическому агентству, будут учтены итоги испытаний 12 февраля, выявивших проблемы в наземных системах, отвечающих за подачу жидкого водорода.

В случае успешного завершения испытаний попытка запуска ракеты SLS с кораблем Orion состоится не ранее 6 марта.

Материалы по теме:
«Плана Б нет» Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
«Плана Б нет»Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
16 мая 2019
Американский «Вулкан». В США создают замену российского двигателя РД-180. Что это означает для ракетной отрасли России?
Американский «Вулкан».В США создают замену российского двигателя РД-180. Что это означает для ракетной отрасли России?
26 марта 2023

Ранее НАСА сообщило, что с февраля на март перенесло запуск пилотируемой лунной миссии Artemis II.

На борту корабля Orion в ходе испытательного полета Artemis II будут находиться астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Носитель с космическим кораблем в головной части должен отправить экипаж в 10-дневное путешествие в дальний космос, совершив пролет мимо Луны.

