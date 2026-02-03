Реклама

НАСА перенесло запуск миссии к Луне

НАСА перенесло на март запуск пилотируемой лунной миссии Artemis II
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Steve Nesius / Reuters

НАСА с февраля на март перенесло запуск пилотируемой лунной миссии Artemis II. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

«После завершения сегодняшней генеральной репетиции мы переносим сроки запуска с февраля на март, [в этом месяце] появится самая ранняя возможность для запуска Artemis II», — сказала глава НАСА Джаред Айзекман.

Руководитель отметил, что во время генеральной репетиции возникла утечка жидкого кислорода в районе центрального блока сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), причины которой необходимо выяснить и устранить.

Ранее НАСА сообщало, что погодные условия позволяют провести завершающие испытания сверхтяжелой ракеты SLS в понедельник, 2 февраля, в связи с чем первая попытка запуска миссии Artemis II может состояться уже через шесть суток — 8 февраля.

В январе агентство рассказало, что носитель SLS установили на стартовый стол 39B Космического центра имени Джона Кеннеди для пуска корабля Orion с экипажем к Луне — носитель с космическим кораблем в головной части в рамках миссии Artemis II должен вывести Orion с четырьмя астронавтами в 10-дневное путешествие в дальний космос.

На борту корабля Orion в ходе испытательного полета Artemis II будут находиться астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

